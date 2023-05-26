Ракетный удар по медучреждению Днепра: в ОВА рассказали первые детали, показали фото и видео "прилета"

В пятницу днем, 26 мая, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению в Днепре. По состоянию на 12:09 известно об одном погибшем и 15 раненых. Среди них двое детей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Глава региона подчеркнул, что это предварительные данные о последствиях ракетного удара по Днепру. На месте прилета все службы.

"Два здания занялись. В целом огонь охватил 500 кв. м. Сейчас спасатели укротят пожары", — говорится в сообщении Лисака.

оккупанты 26 мая ударили ракетой по Днепру, есть жертвы. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Россияне 26 мая попали ракетой по поликлинике в Днепре.

Глава ОВА также показал видео "прилета". "Рашистские ублюдки. Террористы. НЕлюди", — подписал он их.

Ракетный удар по Днепру 26 мая

Днем около 10:30 в Сети сообщили о взрывах в Днепре. После этого была объявлена воздушная тревога. В ОВА сообщили, что россияне попали ракетой по медучреждению в городе.

Президент Владимир Зеленский уточнил, что у россиян стала поликлиника. Известно об одном погибшем. Кроме того, 15 человек получили ранения.

В ОВА сообщили, что среди раненых есть два мальчика. Им три и шесть лет. Оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

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