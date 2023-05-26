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Ракетный удар по медучреждению в Днепре: количество пострадавших выросло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Ракетный удар по медучреждению в Днепре: количество пострадавших выросло

Россияне нанесли ракетный удар по Днепру 26 мая. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Погиб 69-летний мужчина.

Россияне ударили ракетой по медицинскому заведению в Днепре. В результате атаки количество пострадавших возросло до 23 человек. Первоначально сообщалось о 15.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Уже 23 пострадавших в Днепре. 21 – в стационаре, из них трое – "трудные", — говорится в сообщении главы области.

По его словам, погиб 69-летний мужчина. Он просто проходил мимо, когда ракета попала по городу.

Спасателям удалось локализовать пожар в медучреждении. Тушение продолжается.

Напомним, около 10:30 в Сети сообщили о взрывах в Днепре. Якобы только после этого была объявлена воздушная тревога. В ОВА сообщили об ударе армии РФ по медицинскому учреждению.

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Дата публикации
Просмотры
1250
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