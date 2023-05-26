Ракетный удар по медучреждению в Днепре: количество пострадавших выросло

Погиб 69-летний мужчина.
Россияне ударили ракетой по медицинскому заведению в Днепре. В результате атаки количество пострадавших возросло до 23 человек. Первоначально сообщалось о 15.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Уже 23 пострадавших в Днепре. 21 – в стационаре, из них трое – "трудные", — говорится в сообщении главы области.
По его словам, погиб 69-летний мужчина. Он просто проходил мимо, когда ракета попала по городу.
Спасателям удалось локализовать пожар в медучреждении. Тушение продолжается.
Напомним, около 10:30 в Сети сообщили о взрывах в Днепре. Якобы только после этого была объявлена воздушная тревога. В ОВА сообщили об ударе армии РФ по медицинскому учреждению.
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