Ракетный удар по медучреждению в Днепре: количество пострадавших выросло

Россияне ударили ракетой по медицинскому заведению в Днепре. В результате атаки количество пострадавших возросло до 23 человек. Первоначально сообщалось о 15.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Уже 23 пострадавших в Днепре. 21 – в стационаре, из них трое – "трудные", — говорится в сообщении главы области.

По его словам, погиб 69-летний мужчина. Он просто проходил мимо, когда ракета попала по городу.

Спасателям удалось локализовать пожар в медучреждении. Тушение продолжается.

Напомним, около 10:30 в Сети сообщили о взрывах в Днепре. Якобы только после этого была объявлена воздушная тревога. В ОВА сообщили об ударе армии РФ по медицинскому учреждению.

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