Враг атаковал Харьков / © Associated Press

В результате ракетного удара по многоэтажке в Харькове в ночь на 27 марта пострадали шесть человек.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«Шесть пострадавших в девятиэтажке — у всех острая реакция на стресс», — сообщил глава Харькова.

Он заявил, что все соответствующие службы работают на месте, пострадавшим оказывают помощь.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 27 марта нанесли ракетный удар по Харькову.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 27 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.