Ракетный удар по многоэтажке в Харькове: пострадали шесть человек — Терехов
В результате ракетного удара по многоэтажке в Харькове в ночь на 27 марта пострадали шесть человек.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
«Шесть пострадавших в девятиэтажке — у всех острая реакция на стресс», — сообщил глава Харькова.
Он заявил, что все соответствующие службы работают на месте, пострадавшим оказывают помощь.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 27 марта нанесли ракетный удар по Харькову.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 27 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.