ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
45
Время на прочтение
1 мин

Ракетный удар по многоэтажке в Харькове: пострадали шесть человек — Терехов

Все подходящие службы работают на месте.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Враг атаковал Харьков / © Associated Press

В результате ракетного удара по многоэтажке в Харькове в ночь на 27 марта пострадали шесть человек.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«Шесть пострадавших в девятиэтажке — у всех острая реакция на стресс», — сообщил глава Харькова.

Он заявил, что все соответствующие службы работают на месте, пострадавшим оказывают помощь.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 27 марта нанесли ракетный удар по Харькову.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 27 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Дата публикации
Количество просмотров
45
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie