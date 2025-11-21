ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Ракетный удар по многоэтажке в Тернополе: 28 погибших, под обломками до сих пор ищут многих людей

Спасательные работы на месте прилета российской ракеты до сих пор продолжаются.

Атака РФ на Тернополь.

Атака РФ на Тернополь. / © Associated Press

В Тернополе продолжаются третьи сутки поисково-спасательных работ на месте разрушенной многоэтажки, куда ударила российская ракета. Известно о 28 погибших, в том числе троих детях. До сих пор с 16 лицами связь до сих пор не установлена.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Спасатели работают по всей площади разрушенной части дома, на уровне пятого-шестого этажей, обследуя каждый метр - руками, инструментами, техникой. По состоянию на семь часов вывезено ориентировочно 638 тонн строительного мусора", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 21 ноября погибли 28 человек, среди них - три ребенка. Кроме того, 94 человека травмированы, в том числе 18 детей. Также спасены 46 человек, среди них семеро детей.

Спасательные работы продолжаются.

Напомним, утром 19 ноября армия РФ атаковала в Тернополе жилые дома. Смертельный "прилет" по одной многоэтажке на улице Стуса нанесла крылатая ракета Х-101. Ее обломки обнаружили на месте удара. Известно, что это вооружение было произведено в четвертом квартале 2025 года.

Сначала сообщалось о нескольких погибших. Впрочем, во время поисковых работ под обломками находили тела погибших. В частности, накануне вечером спасатели сообщили, что количество жертв возросло до 28 человек. Под обломками обнаружили еще двух жителей дома.

