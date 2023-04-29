Ракетный удар по многоэтажке в Умани: обновленная информация от ГСЧС о трагедии (фото)

Спасатели продолжают поиск возможных погибших и пострадавших.
По состоянию на сегодняшний день, на 06:00, в Умани в результате российской ракетной атаки погибли 23 человека, из них 4 ребенка.
Об этом сообщает ГСЧС.
Травмированы 18, еще 17 граждан спасены. Психологи оказали помощь 115 гражданам.
Вывезено 247 куб. строительных остатков. В настоящее время проводится разбор конструкций и поиск возможных погибших и пострадавших.
На месте происшествия от ГСЧС работают 27 единиц техники и 106 спасателей.
Напомним, что ночью против 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке в Умани. По данным МВД, в результате ракетного удара по многоэтажке почти полностью уничтожен один подъезд — это 27 квартир.
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