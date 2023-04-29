Ракетный удар по многоэтажке в Умани: обновленная информация от ГСЧС о трагедии (фото)

По состоянию на сегодняшний день, на 06:00, в Умани в результате российской ракетной атаки погибли 23 человека, из них 4 ребенка.

Об этом сообщает ГСЧС.

Травмированы 18, еще 17 граждан спасены. Психологи оказали помощь 115 гражданам.

Вывезено 247 куб. строительных остатков. В настоящее время проводится разбор конструкций и поиск возможных погибших и пострадавших.

Продолжается поиск тел погибших

На месте происшествия от ГСЧС работают 27 единиц техники и 106 спасателей.