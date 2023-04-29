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Ракетный удар по многоэтажке в Умани: обновленная информация от ГСЧС о трагедии (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
473
Время на прочтение
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Ракетный удар по многоэтажке в Умани: обновленная информация от ГСЧС о трагедии (фото)

Ракетный удар по Умани: погибли 23 человека / Фото: ГСЧС Украины

Спасатели продолжают поиск возможных погибших и пострадавших.

По состоянию на сегодняшний день, на 06:00, в Умани в результате российской ракетной атаки погибли 23 человека, из них 4 ребенка.

Об этом сообщает ГСЧС.

Травмированы 18, еще 17 граждан спасены. Психологи оказали помощь 115 гражданам.

Вывезено 247 куб. строительных остатков. В настоящее время проводится разбор конструкций и поиск возможных погибших и пострадавших.

Продолжается поиск тел погибших / ©
Продолжается поиск тел погибших

На месте происшествия от ГСЧС работают 27 единиц техники и 106 спасателей.

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Спасатели до сих пор разбирают завалы / ©
Спасатели до сих пор разбирают завалы
Почти полностью уничтожен один подъезд / ©
Почти полностью уничтожен один подъезд

Напомним, что ночью против 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке в Умани. По данным МВД, в результате ракетного удара по многоэтажке почти полностью уничтожен один подъезд — это 27 квартир.

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Дата публикации
Просмотры
473
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