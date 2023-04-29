Ракетный удар по многоэтажке в Умани: ОВА сообщила последние новости о погибших и пострадавших (фото)

Более 30 часов идет спасательно-поисковая операция в Умани на месте ракетного удара РФ по многоэтажке. По состоянию на утро 29 апреля известно о 23 жертвах российской атаки, среди которых пятеро детей. Младшему мальчику было полтора года.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Службы работали всю ночь. Спасатели продолжают разбирать конструкции и поиски пострадавших. В настоящее время без вести пропавшей считается одна женщина. Основной этап работ должны завершить к вечеру", — говорится в сообщении главы области.

Спасатели более 30 часов разбирают завалы на месте попадания ракеты РФ в Умани. Фото: Игорь Табурец.

В больнице находятся пятеро пострадавших. Среди них один человек находится в тяжелом состоянии, а двое – в состоянии средней тяжести.

По словам главы ОВА, в городе развернуто пять пунктов оказания помощи пострадавшим. В настоящее время расселили во временные помещения 176 человек.

Ракетный удар по Умани унес жизни по меньшей мере 23 мирных жителей. Фото: Игорь Табурец.

Поиски на месте попадания российской ракеты в Умани продолжаются. Фото: Игорь Табурец.

Атака окупантов по Умани

РФ нанесли ракетный удар по многоэтажке в Умани ночью 28 апреля. Кафиры почти полностью уничтожили один подъезд – это 27 квартир. Предварительно россияне попали в здание ракетой Х-101.

В ходе идентификации тел в Умани стало известно о гибели пятерых детей, а не четверых, как считали ранее. Погибли два мальчика, которым полтора и 16 лет, а также три девочки, которым было 8, 11 и 14 лет.

Утром 29 апреля стало известно, что в Умани снова вспыхнул пожар в многоэтажке, куда попала ракета российских кафиров. Спасатели в это время продолжают операцию по ликвидации последствий.

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