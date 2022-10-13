Ракетный удар по Николаеву: погибли четверо мирных жителей

Россияне выпустили по городу восемь ракет С-300.

Во время ракетных обстрелов Николаева в ночь на 13 октября погибли не менее четырех человек. Тела трех жителей обнаружили под завалами пятиэтажки. Также погиб сотрудник спасательной станции, находившийся на посуточном дежурстве.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. Разрушены два верхних этажа дома, квартиры, выбиты окна, повреждены автомобили. "Из-под завалов пятиэтажного дома удалось достать 11-летнего мальчика, который госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте событий работают прокуроры, следователи полиции и СБУ, работники ГСЧС.

Николаевская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

К слову, российские оккупанты выпустили по городу восемь ракет С-300. Из-под завалов дома живым достали 11-летнего мальчика.

Ситуация в Николаевской области

Глава ОВА Виталий Ким говорит, что украинские войска на юге наступают спокойно, но уверенно. По его словам, увольнение Херсона позволит оттянуть линию фронта от Николаева.

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