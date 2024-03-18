Ракетный удар по Николаеву: выросло количество пострадавших

В Николаеве возросло количество пострадавших в результате российского ракетного удара 17 марта. Пока известно о девяти травмированных.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной военной администрации.

"В результате ракетной атаки в больнице погиб один человек, еще девять человек получили ранения, из них двое детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

В результате удара повреждены частные и многоквартирные дома, а также гражданские автомобили. Кроме того, разрушены участки сети наружного освещения, часть трамвайных путей и контактной сети.

Отмечается, что враг ударил баллистику по инфраструктурному объекту в Николаеве, выпустив из временно оккупированного Крыма две ракеты. Вероятно, это были "Искандеры-М".

Напомним, накануне во время воздушной тревоги в Николаеве прогремел мощный взрыв. Произошли "прилеты". оккупанты дважды нанесли удары по городу.

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