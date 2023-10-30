Ракетный удар по "Новой почте": возросло количество погибших

Россия убила семь человек.

В Харькове возросло количество погибших в результате ракетного удара по терминалу "Новой почты". В понедельник, 30 октября, в больнице скончался 25-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение в результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты", сегодня утром скончался в больнице", — говорится в сообщении руководителя ОВА.

Ракетный удар РФ по "Новой почте" унес жизни уже семи человек. Еще 12 – проходят лечение, двое пострадавших находятся в реанимации.

Напомним, Россия атаковала терминал "Новой почты" 21 октября вечером, около 22:15, нанеся ракетный удар с ЗРК С-300.

Роспропаганда в очередной раз отметилась фейком о том, что оккупанты ударили по "Новой почте". Так, Ольга Скабеева ошеломила циничным заявлением. Мол, там хранилось западное вооружение.

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