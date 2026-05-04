Ракетный удар по общежитию в Днепре унес жизнь 19-летнего Ильи Безбожного: что о нем известно

19-летний Илья Безбожный / © соцмережі

Во время обстрела Днепра 3 мая погиб 19-летний Илья Безбожный, родившийся из Мирнограда. Российская ракета попала в здание общежития, где проживал молодой человек вместе с другими студентами.

О гибели студента второго курса сообщили в Днепровском национальном университете им. Олеся Гончара и Мирноградской городской военной администрации.

Что известно о погибшем

Илья Безбожный учился по специальности «Инженерия программного обеспечения». До поступления в университет он окончил общеобразовательную школу №10 в родном Мирнограде.

«Илья был родом из Мирнограда, учился в ОШ №10 Мирноградского городского совета. С юных лет проявлял себя как честный, справедливый и открытый парень, уважаемый друзьями, учителями и всеми, кто его знал», — отметили в Мирноградской городской военной администрации.

Кроме учебы, юноша посвящал много времени спорту. Он был воспитанником отделения баскетбола местной детско-юношеской спортивной школы. По словам представителей общества, Илья отличался настойчивостью и командным духом.

«Илья строил свое будущее, имел мечты и цели, которые, к сожалению, не успел реализовать. Его жизнь — пример доброты, силы характера и человечности. Светлая память об Илье навсегда останется в сердцах родных, друзей и всего общества», — добавили в городской администрации.

Местные власти и учебное заведение выразили соболезнования семье погибшего.

Атака РФ на Днепр 3 мая — что известно

Напомним, днем 3 мая Россия ударила ракетой по жилому кварталу Днепра, повредив общежитие. По данным ОВА, в здании ранены, а людей, которые во время атаки находились в укрытии, эвакуировали спасатели. О взрывах также сообщали местные жители во время воздушной тревоги.

Кроме этого, в Кривом Роге Днепропетровской области 3 мая российские войска попали в многоэтажный дом. Вспыхнул пожар. Пострадали пять человек, среди них двое детей.

