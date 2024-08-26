Ракетный удар по Одесской области: есть пострадавшие, в том числе 10-летний мальчик

В результате атаки на Одесчину 26 августа четыре человека получили ранения. Среди них – 10-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Трое пострадавших, в том числе и ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь".

В результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Также в Одесском районе есть сбои в поставках электроэнергии.

"Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления агрессора против гражданского населения".

Напомним, в Одессе 26 августа раздался взрыв. Жителей призвали не покидать укрытий.

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