Ракетный удар по Одесской области: есть пострадавшие, в том числе 10-летний мальчик

Цель террористов – энергетическая и гражданская инфраструктура региона.
В результате атаки на Одесчину 26 августа четыре человека получили ранения. Среди них – 10-летний мальчик.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Трое пострадавших, в том числе и ребенок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь".
В результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Также в Одесском районе есть сбои в поставках электроэнергии.
"Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления агрессора против гражданского населения".
Напомним, в Одессе 26 августа раздался взрыв. Жителей призвали не покидать укрытий.
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