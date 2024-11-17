Ракетный удар по Одесщине: куда попал враг и подробности о погибших (фото)

Утром в воскресенье, 17 ноября, российская террористическая армия нанесла ракетные удары по Одесской области, попав по энергетической инфраструктуре региона. Погибли два сотрудника энергообъекта.

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

Кроме того, в Одесском районе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. В результате атаки пострадал также 17-летний парень, который с осколочными ранениями доставлен в больницу.

Последствия ракетных ударов в Одесской области / Фото: Прокуратура Одесской области

На месте обстрела продолжается осмотр, работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие очередное преступление российской армии.

Последствия ракетных ударов в Одесской области / Фото: Прокуратура Одесской области

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Что известно о погибших

В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что в результате прямого вражеского удара по одной из подстанций в Одесской области погибли Дмитрий Каминный и Максим Шаргородский.

Погибшие энергетики Дмитрий Каминный и Максим Шаргородский / Фото: Укренерго

Дмитрию Каминому был 41 год. Он работал в НЭК 16 лет, придя электромонтером по обслуживанию подстанции, через несколько лет стал дежурным инженером подстанции, а до трагического события 12 лет работал диспетчером подстанции. Дмитрий был профессионалом высокого уровня, надежным другом. У него осталась 10-летняя дочь.

Максиму Шаргородскому было 44 года. Энергетической отрасли он отдал около 20 лет жизни. С 2005 года работал на подстанции, придя электрослесарем по ремонту оборудования распределительных устройств, через 6 лет стал электромонтером по обслуживанию подстанции, исполнял обязанности диспетчера ПС, был опытным специалистом. С начала полномасштабного вторжения к маю 2023 года Максим был мобилизован в ряды ВСУ, по возвращении продолжил работать электромонтером. У него осталась 14-летняя дочь.

"Весь коллектив Министерства энергетики Украины и украинские энергетики выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате вражеского ракетного удара погибли два человека. После взрывов в Одессе 17 ноября исчез свет, вместе с ним и вода. Электротранспорт не работает. В результате вражеской атаки пострадала энергетическая инфраструктура Одесщины.

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