Ракетный удар по Одесщине: повреждены админздания, есть пострадавшие

В воскресенье, 5 ноября, в результате террористического удара российской армии вражеская ракета попала в инфраструктурный объект в Одесской области.

Об этом сообщили в Telegram-канале Сил обороны юга Украины.

"В Одесской области — приоритеты врага сосредоточены на противодействии гражданскому судоходству", — говорится в сообщении.

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В результате ракетного удара повреждены административные здания, получили ранения три сотрудника.

Кроме вызванных ракетой разрушений инфраструктурного объекта, взрывная волна нанесла повреждения и окрестным домам.

Как уточнил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в домах выбило стекла на окнах.

Напомним, накануне, 4 ноября, российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Полтавской области. В результате атаки погиб один человек. Также пострадали пять человек, среди которых двое детей.

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