Ракетный удар по Одессе: чем и как ударили россияне по гражданским и спасателям — все подробности

В Одессе россияне 15 марта применили коварную тактику "огневого вала", нанеся два последовательных ракетных удара по городу. Об ужасной атаке рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Россия ударила по Одессе баллистическим оружием из временно оккупированного Крыма. Скорее всего, это были "Искандер-М", которые разрушили трехэтажное здание в рекреационной зоне, еще по меньшей мере 10 частных домов получили повреждения.

Об этом рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Среди погибших и пострадавших есть представители медицины и спасательной службы, которые прибыли на место первого удара оказывать помощь. После этого произошел повторный удар, в результате чего погибли прибывшие для оказания помощи люди и те, кто не успел скрыться в укрытии", — объяснила Гуменюк.

Пресс-секретарь Сил обороны юга добавила, что работа противовоздушной обороны была, но баллистика сбивается очень сложно. Предварительно известно о двух ракетах.

"Такая тактика применяется постоянно. В нашей зоне ответственности мы можем отметить неоднократное фиксирование таких случаев, когда во время работы соответствующих служб на местах "прилетов" происходили повторные удары — либо артиллерия, если говорим о прифронтовых регионах, либо повторные ракетные удары", — добавила Наталья Гуменюк.

Напомним, в Одессе из-за российской утренней атаки травмированы и погибли люди. Оккупанты ударили по курортному району города. По последним данным, погибли уже 16 человек, еще 55 — получили ранения. ТСН.ua рассказал все, что известно о коварном ударе.

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