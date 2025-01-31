Ракетный удар по Одессе: что известно о пострадавших и разрушениях

На месте атаки российских террористов работают все соответствующие службы.
В результате террористического ракетного удара российской армии по историческому центру Одессы пострадали два человека.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
"Российские террористы атаковали исторический центр Одессы ракетами. Пока известно о двух пострадавших”, — написал он в Telegram-канале.
Труханов уточнил, что пострадавших транспортировали в городские больницы, где им будет предоставлена вся необходимая медицинская помощь.
На месте атаки работают соответствующие службы.
"Многие повреждения и разрушения в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, которое находится под усиленной защитой", — добавил мэр Одессы.
В связи с обстрелом изменено движение электротранспорта, в том числе троллейбусы 7 и 9 маршрутов временно курсируют на железнодорожный вокзал.
Напомним, момент ракетного удара российских террористов по Одессе попал на видео,
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