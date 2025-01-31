Ракетный удар по Одессе: что известно о пострадавших и разрушениях

На месте атаки российских террористов работают все соответствующие службы.

В результате террористического ракетного удара российской армии по историческому центру Одессы пострадали два человека.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"Российские террористы атаковали исторический центр Одессы ракетами. Пока известно о двух пострадавших”, — написал он в Telegram-канале.

Труханов уточнил, что пострадавших транспортировали в городские больницы, где им будет предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

Также читайте Взрывы в Одессе: город под атакой баллистики

На месте атаки работают соответствующие службы.

"Многие повреждения и разрушения в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, которое находится под усиленной защитой", — добавил мэр Одессы.

В связи с обстрелом изменено движение электротранспорта, в том числе троллейбусы 7 и 9 маршрутов временно курсируют на железнодорожный вокзал.

Напомним, момент ракетного удара российских террористов по Одессе попал на видео,

Читайте также: