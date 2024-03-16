Ракетный удар по Одессе: Гуменюк рассказала о жертвах и подробностях атаки баллистикой

Спасатели завершили поисково-спасательные работы в Одессе, которую накануне оккупанты атаковали ракетами. Пока известно о 20 погибших. Впрочем, перечень пострадавших в дальнейшем уточняется.

Об этом в эфире телемарафона рассказала представитель Сил обороны Пивдня Украины Наталья Гуменюк.

"К сожалению, продолжается уточнение пострадавших и погибших. Эти цифры меняются. Отслеживаем их на ресурсах ГСЧС и областной военной администрации", – заявила Гуменюк.

Представительница ВСУ отметила, что Россия оккупанты цинично ударили второй раз, когда на место прибыли спасатели и медики. Среди погибших, предварительно, один ГСЧСовец и врач скорой.

Пока эксперты работают, чтобы установить, какими ракетами враги атаковали город. По предварительной информации, россияне выпустили по городу баллистические ракеты "Искандер-М".

Гуменюк отмечает, что армия РФ продолжает терроризировать юг Украины. Кроме того, Одесса является для врага очень болезненным и в разрезе проведения выборов. По ее словам, то, что Москва пытается давить на регион, системно прослеживается по всем атакам, которые были сосредоточены на Одесщине в течение прошлой недели.

Напомним, вчера днем во время тревоги в Одессе раздались взрывы. Местные власти сообщили, что россияне ударили ракетами по областному центру.

Первоначально сообщалось, что в результате российской атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь. Впрочем, впоследствии стремительно возросло число погибших в результате ударов баллистикой. По состоянию на вечер 15 марта известно о 20 жертвах.

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