Ракетный удар по Одессе: количество погибших снова выросло

В Одессе возросло число погибших из-за вчерашнего российского ракетного удара. Известно уже о 21 жертве атаки оккупационной армии.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Сегодня в больнице от тяжелого ранения погиб еще один работник ГСЧС, еще одна жертва вчерашнего российского удара по Одессе. Таким образом, число погибших возросло до 21", — сообщил глава МВД.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что больницы скончался 39-летний спасатель Виталий Алимов.

Погибший в Одессе спасатель ГСЧС Виталий Алимов. / Фото: ГСЧС

В МВД отмечают, что еще более 70 человек получили ранения. Кроме того, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, заместитель городского головы Светлана Бедрега сообщила "Суспільному", что погибший был в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время в стационарных заведениях города и области находятся более 50 травмированных от вчерашней атаки. По ее словам, у многих состояние тяжелое или крайне тяжелое, многие находятся в реанимации.

Напомним, вчера днем во время тревоги в Одессе раздались взрывы. Россияне ударили баллистическими ракетами по областному центру. Сначала был один "прилет", а после определенной паузы враг ударил снова, когда на месте попадания уже были и медики, и спасатели.

Сегодня, 16 марта, в Одессе объявили день траура. В ОВА говорят, что это самый массовый по количеству жертв теракт в городе.

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