Ракетный удар по Одессе: количество жертв продолжает расти

Четверо пострадавших – в очень тяжелом состоянии.
В Одессе возросло количество жертв российского ракетного удара по городу, который оккупанты нанесли 29 апреля. По состоянию на нынешнее утро известно о пяти погибших.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"Количество жертв вчерашней российской ракетной атаки по Одессе увеличилось до пяти человек. В больнице скончался мужчина 1960 года рождения", — подчеркнул глава ОВА.
По его словам, в местных медучреждениях продолжают лечение 23 пострадавших. В тяжелом состоянии находится восемь человек. Четверо из них – в крайне тяжелом состоянии. В частности, и четырехлетняя девочка.
Ракетный удар по Одессе
Накануне армия РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Произошли повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. В частности, возникло сильное возгорание во дворце студентов Одесской юридической академии.
Проректор национального университета "Одесская юридическая академия" сообщил, что среди раненых – экснардеп Сергей Кивалов.
Военный обозреватель Александр Коваленко подчеркнул, что оккупанты "баллистической ракетой целенаправленно били по локации со скоплением людей". Россияне ударили по прогулочной зоне, где каждый день гуляют одесситы.