Ракетный удар по Одессе: погибли командир батальона "Цунами" и бывший заместитель мэра

Россия ударила по Одессе по оперативно-тактическому ракетному комплексу "Искандер М".

В результате российской ракетной атаки в Одессе 15 марта погибли бывший заместитель городского головы Сергей Тетюхин и командир батальона "Цунами" Александр Гостищев.

Соответствующие записи появились на страницах председателя Одесского районного совета Виталия Барвиненко и депутата горсовета Андрея Вагапова.

Сообщается, что Сергей Тетюхин уволился из горсовета осенью 2023 года и мобилизовался в ВСУ. Во время работы в горсовете он был директором департамента экономического развития, позже руководил транспортом и был заместителем городского головы, а в мае 2023 года назначен на должность первого заместителя мэра города.

Александр Гостищев в 2019 году был назначен главой патрульной полиции Одесской области. В 2021 году перешел на должность заместителя главы полиции Одесщины, а после начала полномасштабной войны стал командиром батальона "Цунами".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "подлый удар подонков" по Одессе и пообещал ответить.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Одессе снова возросло количество жертв в результате российских обстрелов.

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