Ракетный удар по Одессе: повреждено гражданское судно европейской компании

В субботу, 1 марта, российская армия нанесла удар баллистической ракетой по городу Одессе. В результате атаки повреждено гражданское судно, пострадали два человека.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

“В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамской Республики, принадлежащей одной из европейских компаний. Ранения получили двое мужчин, сотрудников порта”, — говорится в сообщении.

Олег Кипер добавил, что над ликвидацией последствий ракетного удара работают все соответствующие службы, медики оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрыве в городе.

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