Ракетный удар по Одессе: увеличилось количество пострадавших (фото)

От удара российской ракеты пострадал 19-летний парень, получивший травму головы.
В результате российского ракетного удара по Одессе количество пострадавших возросло до трех.
Об этом сообщил глава военной администрации Олег Кипер.
Помимо двух женщин, о которых сообщалось ранее, ранение головы получил 19-летний парень. Его госпитализировали.
В результате взрывов в центральной части города повреждены здания ряда объектов культуры, в частности, литературного, историко-краеведческого, археологического музеев и музея западного и восточного искусства. Также выбиты окна и повреждены фасады в филармонии.
Над ликвидацией последствий продолжают работать все службы.
Напомним, в результате российского ракетного удара по Одессе получили повреждения здания в историческом центре города, в частности гостиницу "Бристоль". В эпицентре удара находились дипломатические представители Норвегии.
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