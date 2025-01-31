Ракетный удар по Одессе: увеличилось количество пострадавших (фото)

В результате российского ракетного удара по Одессе количество пострадавших возросло до трех.

Об этом сообщил глава военной администрации Олег Кипер.

Помимо двух женщин, о которых сообщалось ранее, ранение головы получил 19-летний парень. Его госпитализировали.

Последствия ракетного удара в Одессе 31 января / Фото: Facebook/Геннадий Труханов

Последствия ракетного удара в Одессе 31 января / Фото: Facebook/Геннадий Труханов

В результате взрывов в центральной части города повреждены здания ряда объектов культуры, в частности, литературного, историко-краеведческого, археологического музеев и музея западного и восточного искусства. Также выбиты окна и повреждены фасады в филармонии.

Последствия ракетного удара в Одессе 31 января / Фото: Facebook/Геннадий Труханов

Последствия ракетного удара в Одессе 31 января / Фото: Facebook/Геннадий Труханов

Над ликвидацией последствий продолжают работать все службы.

Напомним, в результате российского ракетного удара по Одессе получили повреждения здания в историческом центре города, в частности гостиницу "Бристоль". В эпицентре удара находились дипломатические представители Норвегии.

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