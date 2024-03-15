Ракетный удар по Одессе: в ГСЧС рассказали о последствиях и травмированных, показали шокирующие фото

Среди раненых – спасатели.
В результате ракетных ударов РФ по Одессе днем 15 марта повреждена гражданская инфраструктура. По предварительной информации, травмированы 20 человек, из которых пятеро — сотрудники ГСЧС.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Отмечается, что на месте прилета ракеты возник пожар. Во время повторного попадания пострадали прибывшие на место ГСЧСовцы.
"Спасатели сразу прибыли на место удара и приступили к тушению огня, разбору завалов и поиску пострадавших. Во время проведения работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погиб спасатель", — говорится в сообщении.
В результате ударов ракетами повреждены десять частных домов, станция технического обслуживания, газопровод и два пожарно-спасательных автомобиля. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома.
По сообщению спасателей, на месте работают 50 спасателей и восемь единиц техники ГСЧС.
Последствия ракетной атаки
Как сообщалось, днем 15 марта россияне ударили ракетами по Одессе. Местные медиа информировали, что под обстрел попал курортный район города.