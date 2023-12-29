Ракетный удар по Одессе: в ОВА показали последствия вражеской атаки

Российская оккупационная армия, 28 декабря, нанесла ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли 3 человека, еще 22 получили ранения.

Об этом сообщили в Одесской ОВА.

Что известно о пострадавших

Среди раненых есть дети – 6 и 8 лет. Кроме того, ранения получила беременная женщина.

"Также в тяжелом состоянии 26-летняя девушка, врачи делают все возможное. Всего в больницах города остается 18 пострадавших, остальные после получения помощи продолжают лечение дома", — говорится в сообщении.

Сейчас идет разбор завалов.

Попадание в трехэтажный дом

В результате атаки по Одессе также попадание в трехэтажный дом. Спасатели извлекли из-под завалов тело человека. Число жертв в результате российской ракетной атаки возросло до трех.

Также в городе в результате обстрела поврежден лицей. К счастью, детей в учебном заведении не было, у них каникулы, а все работники во время тревоги находились в укрытии, потому обошлось без раненых.

Последствия ракетной атаки РФ по Одессе 29 декабря

Последствия ракетной атаки РФ по Одессе 29 декабря

Последствия ракетной атаки РФ по Одессе 29 декабря

Напомним, в результате атаки по Харькову количество жертв и раненых возросло. К сожалению, погибли трое мужчин, еще 11 человек – пострадали.

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