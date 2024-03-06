Ракетный удар по Одессе во время визита Зеленского: куда целились российские террористы – Гуменюк

Нанесенный российскими войсками ракетный удар по Одессе в среду, 6 марта, не был связан с визитом в город президента Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода".

По ее словам, государство-агрессор продолжает атаки на припортовую инфраструктуру Одессы.

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“По Одессе был нанесен ракетный удар, вероятно, баллистическим оружием, с попаданием в одно из зданий профронтовой инфраструктуры. Но это никак не связано с конкретным визитом. Это связано с террором, который враг достаточно методично проводит", – сказала Гуменюк.

Пресс-секретарь Сил обороны напомнила, что Россия постоянно атакует припортовую инфраструктуру Одессы. Такие случаи были до расторжения Черноморского зернового соглашения и продолжаются до сих пор.

Напомним, ранее во время брифинга президент Зеленский сообщил, что он и греческий премьер видели своими глазами ракетную атаку оккупантов по городу. В момент взрыва они находились в порту Одессы.

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