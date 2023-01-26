Ракетный удар по Одесской области: отключение света может занять несколько дней

В ходе ракетной атаки 26 января российские оккупанты повредили энергоинфраструктуру в Одесской области. В регионе возникли проблемы с электроэнергией.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что из-за разрушений в области продолжают действовать экстренные отключения света. В ДТЭК предупреждают, что ситуация может продолжаться несколько дней – пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты.

"Просим вас набраться терпения и верить в энергетиков, уже работающих над стабилизацией ситуации", — подчеркнули в сообщении.

Кроме того, из-за ситуации с электричеством возникли проблемы еще и с водоснабжением в нескольких районах Одессы. В городе приступят к работе мобильные бюветы и водовозки. В частности, они будут работать по адресам: Болгарская, 16, Богдана Хмельницкого, 64, Средняя, 47 и Балковская,199.

Напомним, что российские войска ударили ракетами по Одесской области. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Произошли значительные проблемы с электроснабжением, сообщении в ОВА.

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