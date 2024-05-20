Ракетный удар по оккупантам в Севастополе: Плетенчук оценил потери ЧФ РФ

В Севастополе оккупантам снова было "горячо".

Россия могла потерять свой последний носитель крылатых ракет в Крыму. Весь личный состав, вероятнее всего, потерпел поражение.

Об этом в эфире телемарафона сказал начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

"Они (россияне – ред.) очень поражены теперь… Остальную информацию по состоянию на данный момент мы верифицируем. Но, конечно, есть такая вероятность, что Черноморский флот в Крыму потерял последний носитель крылатых ракет", – отметил Плетенчук.

При этом он подчеркнул, что эта информация еще нуждается в подтверждении. Ожидаем официальные данные.

Напомним, во временно оккупированном Севастополе во время ракетного удара, по всей вероятности, был поражен корабль ВМФ России "Циклон". Он является носителем ракет типа "Калибр".

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