Ракетный удар по Павлограду: количество пострадавших возросло до 82

В Павлограде уже 82 человека пострадали из-за обстрела РФ 6 сентября. Среди них – 7 несовершеннолетних.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он рассказал, что больше суток прошло после ракетной атаки на Павлоград, а люди продолжают обращаться за медицинской помощью. По его словам, в настоящее время – 82 пострадавших, среди которых 7 несовершеннолетних.

По данным главы ОВА, на стационарном лечении остается 60 пострадавших. Лисак отметил, что в тяжелом состоянии находится 69-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма и осколочное ранение.

Напомним, в Павлограде недавно произошло несколько пожаров, включая возгорание в одной из многоэтажек. Спасатели оперативно прибыли на место и спасли пятерых человек.

Воздушные силы сообщили, что для атаки на Павлоград россияне использовали пять баллистических ракет "Искандер-М/KN-23", выпущенных из Воронежской и Ростовской областей. Удар был направлен на гражданскую инфраструктуру города.

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