Ракетный удар по Павлограду: куда попал враг и что известно о пострадавших (фото)

Повреждено более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов.

В результате ракетного удара, нанесенного в пятницу, 6 сентября, российская террористическая армия по городу Павлоград Днепропетровской области, зафиксированы повреждения на нескольких предприятиях.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, опубликовав фото последствий вражеской атаки по городу.

"Повреждено более 30 многоэтажек, детский садик и 27 магазинов. Уничтожено авто, еще 2 разбиты”, — рассказал он о зафиксированных в городе повреждениях.

Последствия ракетного удара по Павлограду / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия ракетного удара по Павлограду / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия ракетного удара по Павлограду / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Всего от российского ракетного удара пострадали 58 человек, среди которых 5 несовершеннолетних.

"У них рваные и резаные раны, переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы", — уточнил Сергей Лысак.

Последствия ракетного удара по Павлограду / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия ракетного удара по Павлограду / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия ракетного удара по Павлограду / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Среди пострадавших, которых пришлось госпитализировать для оказания медицинской помощи, три человека в тяжелом состоянии. Это мужчины 30, 68 и 69 лет.

Последствия ракетного удара по Павлограду / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия ракетного удара по Павлограду / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия ракетного удара по Павлограду / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

“Чтобы помочь людям, развернуты Пункты несокрушимости. Организован подвоз воды. Продолжается ликвидация последствий и фиксация повреждений”, – проинформировал председатель ОВА.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что в результате ракетного удара по Павлограду, по предварительной информации, один человек погиб.

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