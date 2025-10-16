- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1578
- Время на прочтение
- 1 мин
Ракетный удар по полигону: "Осман" назвал область, в которой расположено учебное подразделение
Украинский военный выразил надежду, что расследование установит непосредственно причастных к этому трагическому событию.
Российская армия нанесла удар двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ в Кировоградской области.
Об этом сообщил украинский военный батальона «Айдар», Станислав Бунятов с позывным «Осман».
По его словам, вариантов утечки информации о месте дислокации полигона «очень много».
«Надеюсь, результаты расследования будут иметь положительный итог в поиске непосредственно причастных к этому трагическому событию и будут способствовать ликвидации военных преступников в дальнейшем», — отметил он.
Напомним, что представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона сообщил, что, по решению Главнокомандующего ВСУ, на месте работает специальная комиссия, которая должна установить все детали происшествия.
Комиссия должна выяснить, каким именно типом ракет был нанесен удар, и проверить, могла ли быть корректировка или наведение со стороны врага.
Ранее сообщалось, что удар был нанесен по учебному подразделению, расположенному в относительно безопасной, тыловой зоне.