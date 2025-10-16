Ракетный удар по полигону: "Осман" назвал область, в которой расположено учебное подразделение

Ракетный удар / © ТСН.ua

Российская армия нанесла удар двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ в Кировоградской области.

Об этом сообщил украинский военный батальона «Айдар», Станислав Бунятов с позывным «Осман».

По его словам, вариантов утечки информации о месте дислокации полигона «очень много».

«Надеюсь, результаты расследования будут иметь положительный итог в поиске непосредственно причастных к этому трагическому событию и будут способствовать ликвидации военных преступников в дальнейшем», — отметил он.

Напомним, что представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона сообщил, что, по решению Главнокомандующего ВСУ, на месте работает специальная комиссия, которая должна установить все детали происшествия.

Комиссия должна выяснить, каким именно типом ракет был нанесен удар, и проверить, могла ли быть корректировка или наведение со стороны врага.

Ранее сообщалось, что удар был нанесен по учебному подразделению, расположенному в относительно безопасной, тыловой зоне.