Ракетный удар по полигону под Киевом: суд избрал меру пресечения организатору выставки оружия

Атака на полигон под Киевом. / © Associated Press

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В понедельник, 27 июля, суд избрал меру пресечения организатору выставки вооружения под Киевом , куда РФ ударила баллистикой, Василию Гончаруку — содержание под стражей в течение 60 дней без права внесения залога. Его взяли под стражу сразу в зале суда.

Об этом стало известно с заседания суда.

Заметим, что перед началом заседания и Офисе генпрокурора сообщали , что настаивают на содержании под стражей без права внесения залога, «учитывая все имеющиеся риски». Впрочем, адвокаты подозреваемого возражали против этого требования прокуратуры.

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Ранее в суде Гончарук заявил, что "полностью осознает свою ответственность" и заверил, что сотрудничает со следствием.

Задержание организатора выставки

Два дня назад генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что главный организатор мероприятия был задержан. Ему сообщили о подозрении по статье служебная халатность, повлекшая гибель людей и другие тяжелые последствия. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

По данным следствия, мероприятие было устроено без необходимых согласований с военным командованием и органами власти.

На днях, по данным из открытых источников, стало известно, что организатором происшествия выступила Ассоциация производителей беспилотных систем «Армада», возглавляемая Василием Гончаруком.

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Атака на полигон – что известно

Днем 24 июля армия РФ нанесла удар баллистике по частному полигону в Бучанском районе Киевской области. На момент удара там проходила выставка вооружения. По данным ПС, в Киевской области было зафиксировано попадание двух ракет.

Первоначально Офис генпрокурора заявил о десяти погибших. В частности, жертвами стали работник польской компании, журналист Валентина Савицкая, эксочельщик Центра «Альфа» СБУ Эдуард Сиренко.

Уже сегодня стало известно, что в результате атаки количество жертв возросло до 11 человек . В больнице скончался 66-летний мужчина.

Заметим, что анонс о выставке оружия был в Сети. Впрочем, ассоциация АРМАДА, причастная к организации события, утверждает, что точную локацию не распространяли публично, а событие имело строго закрытый формат.

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Дата публикации 21:00, 24.07.26 Количество просмотров 26 Вся правда об ударе по Киевской области! Баллистические ракеты промахнулись!

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