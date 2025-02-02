Ракетный удар по Полтаве: количество погибших снова выросло

1 февраля в результате российского удара ракетой Х-22 по жилому дому в Полтаве погибли 12 человек.

Такие данные, 2 февраля, сообщили в ГСЧС.

"До 12 человек увеличилось количество погибших, из них — 2 ребенка. 17 пострадавших, среди которых — 4 детей. Спасены 22 человека. Работы продолжаются", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 1 февраля Россия нанесла ракетный удар по жилой многоэтажке в Полтаве, частично ее разрушив. Разбор завалов продолжается. Всего в Полтаве повреждено 18 жилых домов.

Утром в этот же день во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы.

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