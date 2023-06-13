Ракетный удар по пятиэтажке в Кривом Роге: количество погибших стремительно выросло

В результате ракетного удара по Кривому Рогу ночью 13 июня возросло число погибших. По состоянию на 09:27 известно о шести жертвах.

Об этом сообщил глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.

"К сожалению, уже шесть погибших. Спасательная операция продолжается", – сообщил он.

Гибель шести человек также подтвердил глава ОВА Сергей Лысак. Впрочем, неизвестно, все ли жертвы — это жители пятиэтажки, куда влетела ракета, или других гражданских объектов.

"Шесть жизней унесла ночная ракетная атака по Кривому Рогу. На разбитом частном предприятии продолжаются спасательные работы. Там до сих пор ищут людей, которые могут находиться под завалами", — говорится в сообщении.

Ракетный удар по Кривому Рогу.

Ночью в 01:42 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась почти три часа – до 04:39. Местные жители стали сообщать о взрывах в области. Власти призвали людей не игнорировать "тревогу".

Впоследствии мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о попадании в мирные объекты нескольких районов города. В частности, "прилет" произошел о жилой многоэтажке.

Сначала было известно о трех погибших мирных жителях, а также о 25 раненых. Впрочем, уже по состоянию на 09:30 сообщили о шести жертвах атаки РФ.

.Россияне выпустили по Кривому Рогу шесть ракет. По словам Вилкула, "пять мест поражений, не имеющих никакого отношения к военным объектам".

Читайте также: