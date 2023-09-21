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Ракетный удар по Ровно: показали последствия попаданий (фото)

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Ракетный удар по Ровно: показали последствия попаданий (фото)

Россияне ударили ракетами по Ровно.

Спасатели ликвидировали последствия прилетов.

Утром 21 сентября российские войска атаковали кольцевыми ракетами Ровно. В городе оккупанты ударили по объекту гражданской инфраструктуры. Предварительно прошло жертв и пострадавших.

Последствия "прилетов" в областном центре показали в пресс-службе МВД и глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

В МВД информируют, что возник пожар в подсобных помещениях СТО на площади 100 кв. Огнем уничтожено пять автомобилей, а три – повреждены. Также разрушения имеют два здания.

Между тем, глава ОВА сообщил, что спасатели уже ликвидировали последствия ракетного удара по станции техобслуживания автомобилей в Ровно. Пожар удалось полностью ликвидировать.

Фото последствий атаки РФ

Спасатели ликвидируют последствия прилета в Ровно. / ©
Спасатели ликвидируют последствия прилета в Ровно.
В результате попадания ракеты возник пожар в подсобных помещениях СТО. / © МВД
В результате попадания ракеты возник пожар в подсобных помещениях СТО. / Фото: МВД
Из-за ракетного удара по Ровно огнем уничтожены пять автомобилей. / ©
Из-за ракетного удара по Ровно огнем уничтожены пять автомобилей.
Россияне ударили несколькими ракетами по Ровно. / © Виталий Коваль/Facebook
Россияне ударили несколькими ракетами по Ровно. / Фото: Виталий Коваль/Facebook

Как сообщалось, утром 21 сентября город Ровно потерпел несколько ракетных ударов российской армии. Прошло без пострадавших. Впрочем, российские ракеты попали в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МОЩНЫЕ ВЗРЫВЫ! Россия запустила ракеты, меняющие направление! — Подробности от Игната

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Дата публикации
Просмотры
3039
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