Ракетный удар по Ровно: показали последствия попаданий (фото)

Утром 21 сентября российские войска атаковали кольцевыми ракетами Ровно. В городе оккупанты ударили по объекту гражданской инфраструктуры. Предварительно прошло жертв и пострадавших.

Последствия "прилетов" в областном центре показали в пресс-службе МВД и глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

В МВД информируют, что возник пожар в подсобных помещениях СТО на площади 100 кв. Огнем уничтожено пять автомобилей, а три – повреждены. Также разрушения имеют два здания.

Между тем, глава ОВА сообщил, что спасатели уже ликвидировали последствия ракетного удара по станции техобслуживания автомобилей в Ровно. Пожар удалось полностью ликвидировать.

Фото последствий атаки РФ

Спасатели ликвидируют последствия прилета в Ровно.

В результате попадания ракеты возник пожар в подсобных помещениях СТО. / Фото: МВД

Из-за ракетного удара по Ровно огнем уничтожены пять автомобилей.

Россияне ударили несколькими ракетами по Ровно. / Фото: Виталий Коваль/Facebook

Как сообщалось, утром 21 сентября город Ровно потерпел несколько ракетных ударов российской армии. Прошло без пострадавших. Впрочем, российские ракеты попали в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре.

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