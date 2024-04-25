Ракетный удар по Смеле Черкасской области: в ОВА рассказали детали атаки (фото)

Взрывной волной повреждены дома.
Утром 25 апреля армия страны-агрессора России нанесла ракетный удар по Смеле Черкасской области. Спасатели работают над ликвидацией последствий атаки.
Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
"По предварительной информации, взрывной волной и обломками повреждены 47 частных домов на нескольких улицах. Также выбило окна в соседней многоэтажке", — говорится в сообщении.
По его словам, на месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Сформированы ремонтные бригады.
Табурец отметил, что за медицинской помощью в целом обратились шесть жителей Смелы. От госпитализации потерпевшие отказались.
Как сообщалось, сегодня во время утренней воздушной тревоги (06:23 до 06:42) в Черкасской области прогремели взрывы. В Воздушных силах предупреждали о скоростной цели в направлении Черкасс.
Впоследствии Черкасская ОВА сообщила, что РФ атаковала ракетами Черкасскую область. В результате российских обстрелов поврежден объект инфраструктуры.