Ракетный удар по Смеле Черкасской области: в ОВА рассказали детали атаки (фото)

Утром 25 апреля армия страны-агрессора России нанесла ракетный удар по Смеле Черкасской области. Спасатели работают над ликвидацией последствий атаки.

Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"По предварительной информации, взрывной волной и обломками повреждены 47 частных домов на нескольких улицах. Также выбило окна в соседней многоэтажке", — говорится в сообщении.

По его словам, на месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Сформированы ремонтные бригады.

Табурец отметил, что за медицинской помощью в целом обратились шесть жителей Смелы. От госпитализации потерпевшие отказались.

Последствия ракетной атаки на Смела Черкасской области 25 апреля.

Последствия ракетной атаки на Смела Черкасской области 25 апреля.

Последствия ракетной атаки на Смела Черкасской области 25 апреля.

Последствия ракетной атаки на Смела Черкасской области 25 апреля.

Последствия ракетной атаки на Смела Черкасской области 25 апреля.

Как сообщалось, сегодня во время утренней воздушной тревоги (06:23 до 06:42) в Черкасской области прогремели взрывы. В Воздушных силах предупреждали о скоростной цели в направлении Черкасс.

Впоследствии Черкасская ОВА сообщила, что РФ атаковала ракетами Черкасскую область. В результате российских обстрелов поврежден объект инфраструктуры.

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