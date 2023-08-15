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Ракетный удар по Смеле: в МВД показали последствия попаданий

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Ракетный удар по Смеле: в МВД показали последствия попаданий

Ракетный удар по Смеле Черкасской области. / Фото: МВД

Часть города осталась без водоснабжения.

Ночью 15 августа российская армия атаковала ракетами Смела Черкасской области. Оккупанты ударили ракетой по территории частного предприятия, а также попали по территории медучреждения в Смеле.

Последствия вражеских прилетов показали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Кроме того, в результате удара РФ в городе поврежден водопровод протяженностью километр. Также в ремонте нуждается теплосеть. Без водоснабжения остались пять районов – это около 12 тысяч смелян. В Смеле организуют графики подачи и подвоза технической воды.

В МВД отмечают, что люди во время обстрелов не пострадали. Сейчас на местах происшествия работают правоохранители и коммунальщики.

Россияне повредили в Смеле водопровод. / ©
Россияне повредили в Смеле водопровод.

Напомним, во время воздушной тревоги 15 августа, которая в Черкасской области продолжалась с 03:24 до 05:37, россияне ударили ракетами по Смеле.

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Дата публикации
Просмотры
654
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