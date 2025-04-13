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Ракетный удар по Сумам: какие гражданские объекты разрушены
Больше всего пострадал «Конгресс центр» Сумского государственного университета.
В результате ракетной атаки российской армии по городу Сумы 13 апреля получили повреждения и разрушения несколько гражданских объектов. Среди них — офисы местных редакций, здание университета, пресклуб, центр культуры и театр.
Об этом в комментарии «Детектор медиа» сообщила региональная представительница Института массовой информации Алена Яцина.
Больше всего пострадал «Конгресс центр» Сумского государственного университета. Здесь разрушены фотовыставки издания «Граница медиа» и Сумского культурного центра.
Полностью разрушен театр «Няньки», который размещался в укрытии «Конгресс центра».
В этом же помещении работала съемочная группа ютуб-проекта «Дневники войны». К счастью, никого из работников в момент атаки не было в здании.
Ранение получил охранник «Конгресс центра» — отец военного корреспондента «Граница медиа».
В офисе редакции издания «Цукр» и в одном из залов Сумского пресклуба вылетели окна.
Уничтожен офис местного ютуб-проекта «Сумской канал».
В офисе Сумского областного научно-методического центра культуры и искусств повреждена мебель и техника.
Напомним, во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций считают, что для государства-агрессора, декларирующего себя «Святой Русью», на самом деле нет ничего святого.