Ракетный удар по Сумам: какие гражданские объекты разрушены

В результате удара по Сумам повреждено здание редакции «Сахар»

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В результате ракетной атаки российской армии по городу Сумы 13 апреля получили повреждения и разрушения несколько гражданских объектов. Среди них — офисы местных редакций, здание университета, пресклуб, центр культуры и театр.

Об этом в комментарии «Детектор медиа» сообщила региональная представительница Института массовой информации Алена Яцина.

Больше всего пострадал «Конгресс центр» Сумского государственного университета. Здесь разрушены фотовыставки издания «Граница медиа» и Сумского культурного центра.

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Полностью разрушен театр «Няньки», который размещался в укрытии «Конгресс центра».

В этом же помещении работала съемочная группа ютуб-проекта «Дневники войны». К счастью, никого из работников в момент атаки не было в здании.

Ранение получил охранник «Конгресс центра» — отец военного корреспондента «Граница медиа».

Разрушение после удара по Суммах

В офисе редакции издания «Цукр» и в одном из залов Сумского пресклуба вылетели окна.

Повреждение в редакции издания «Сахар»

Уничтожен офис местного ютуб-проекта «Сумской канал».

В офисе Сумского областного научно-методического центра культуры и искусств повреждена мебель и техника.

Напомним, во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций считают, что для государства-агрессора, декларирующего себя «Святой Русью», на самом деле нет ничего святого.