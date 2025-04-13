Ракетный удар по Сумам: новые фото и подробности

Последствия удара по Сумам

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Два ракетных удара, которые в воскресенье, 13 апреля, нанесла российская террористическая армия по центру города Сумы, были спланированной атакой на гражданские объекты и мирных людей на улицах.

Об этом заявил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, опубликовав новые фото последствий российского теракта.

По его словам, повторный удар баллистической ракетой стал причиной большого количества погибших и раненых.

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Последствия удара по Сумам

«Вторая баллистическая ракета, выпущенная россиянами по Сумам, была вероятно начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе, чтобы нанести максимальное поражение людям на улицах города», — написал Кривошеенко.

Последствия удара по Сумам

Он отметил, что, по предварительному заключению, большинство погибших были жертвами именно осколочных элементов.

Последствия удара по Сумам

«Взрыв произошел примерно в 200 метрах от места первого попадания, в районе, где находится жилая застройка, учебные заведения и магазины. Такие действия террористов указывают на спланированную атаку именно по гражданским объектам и мирным людям на улицах», — отметил он.

Последствия удара по Сумам

Начальник Сумской MBA сообщил, что на месте удара продолжают работать все службы, правоохранительные органы и эксперты.

Последствия удара по Сумам

«Вскоре будут официальные сообщения о типе боеприпаса, который использовали террористы, чтобы убить как можно больше людей», — написал он.

Напомним, по оперативным данным ГУР Минобороны, два баллистических удара по городу были нанесены ракетами типа «Искандер-М»/KN-23, выпущенными с территории Воронежской и Курской областей РФ.