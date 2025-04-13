Ракетный удар по Сумам: погиб водитель троллейбуса и почти все пассажиры

Удар по Сумам / © Кордон.Медиа

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В ходе ракетного удара по Сумам сегодня, 13 апреля, погиб водитель троллейбуса и большинство пассажиров.

Об этом передает Сумское коммунальное предприятие «Электроавтотранс».

«Сегодня водитель КП СМР „Электроавтотранс“ Николай Леон совершил свой последний рейс… Вместе с большинством пассажиров он погиб во время очередной вражеской атаки на город Сумы… Двойной удар не оставил шансов выжить невинным людям, которые ехали по своим делам солнечным праздничным днем», — говорится в сообщении.

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Ранее начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко рассказал, что повторный удар баллистической ракетой нанес большое количество погибших и раненых.

Руководитель Сумской ОВА Владимир Артюх также сказал, что именно повторный удар нанес наибольшие жертвы. «Больше всего погибли люди в троллейбусе. Практически все погибли, кто там был. Люди возвращались из церкви. К сожалению, было очень много людей», — сказал глава ОВА.

Напомним, что по обновленным данным, в результате ракетного удара РФ по Сумам погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 117 человек, из них 15 детей.