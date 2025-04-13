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Ракетный удар по Сумам: среди раненых семеро детей (фото)
Россияне обстреляли Сумы: количество жертв и раненых возросло
В воскресенье 13 апреля российские военные наносят удар по Сумам. В результате атаки погибли погиб 21 человек, еще 34 получили травмы.
Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.
«21 погибший и 34 раненых в результате ракетного удара по центру Сум — начато расследование», — говорится в сообщении.
Глава МВД Игорь Клименко. заявил, что до 83 человек увеличилось количество раненых в Сумах, среди которых 7 детей.
По данным следствия, 13 апреля 2025 года около 10:15 утра оккупанты нанесли два ракетных удара по центру города Сумы. В результате атаки врага по состоянию на 12:00 известно о 21 погибшем, 34 раненых, в том числе 5 детей. Прокуроры вместе с другими правоохранителями документируют последствия нападения. Досудебное расследование проводит следователи ГУ СБУ по Сумской области.
Напомним, ранее мы писали о том, что эпицентром российского ракетного удара по Сумам 13 апреля стало помещение регионального Центра защиты прав человека.