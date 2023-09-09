Ракетный удар по Сумам: в больнице скончалась травмированная женщина

В Сумах 8 сентября скончалась местная жительница, получившая травмы в результате ракетного удара по частному сектору областного центра.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

"Наши соболезнования родным и близким погибшей. Страна-террористка уничтожает все живое на своем пути, оставляя вокруг только смерть, боль и слезы", — говорится в сообщении ОВА.

Ракетный удар по Сумам

На рассвете 8 сентября во время воздушной тревоги россияне нанесли ракетный удар по Сумам. В результате "прилета" разрушен частный дом.

Враг попал по гражданскому микрорайону, где нет военных объектов. Предварительно 25 жилых домов были повреждены и один – разрушен. Чрезвычайники спасли двух пожилых людей из дома, в который было непосредственно попадание ракеты.

Всего в результате атаки пострадали три человека. Двух из них, а также напуганную собаку, спасатели вытащили из-под завалов.

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