Ракетный удар по терминалу "Новой почты": выросло количество раненых

Число пострадавших в результате ракетного удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области возросло до 16 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковской полиции.

"В результате ночных обстрелов села Коротич погибли 6 человек, 16 ранены: полиция документирует последствия военного преступления россиян", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что к 02:30 известно, что на территории терминала находились 22 человека, из них 6 человек погибли и 16 ранены. Среди пострадавших мужчины в возрасте от 19 до 43 лет. С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу.

Специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки ракеты С-300. Следователи вместе с криминалистами и судмедэксперты проводят осмотр тел погибших.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетного удара российских захватчиков по терминалу компании "Новая почта" в Харьковской области погибли 6 человек.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью против 22 октября в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА и ракетного вооружения.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.