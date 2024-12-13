Ракетный удар по Тернопольской области: поврежден объект критической инфраструктуры

Информации о потерпевших нет.

В пятницу, 13 декабря, российская армия атаковала Тернопольскую область. В регионе произошло несколько взрывов. Поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Тернопольской областной военной администрации Степан Куйбида в эфире "Суспільного"

По его словам, информация о взрывах в двух местах поступила в пожарно-спасательную службу области в 8:30:

"Первый случай касается объекта критической инфраструктуры. Произошло возгорание. В 9:55 начали ликвидировать последствия происшествия. Другое событие – падение обломков возле жилых домов, в результате работы ПВО", – рассказал чиновник.

По его словам, информации о погибших или пострадавших нет.

Как сообщалось, РФ мощно ударила по объектам энергетики в разных регионах страны. Из-за российского удара был увеличен объем мер ограничения потребления, а именно — количество очередей графика почасовых отключений по сравнению с предыдущим прогнозом на текущие сутки.

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