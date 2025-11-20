Ракетный удар по Тернополю: неизвестной остается судьба 14 человек

Аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара в Тернополе

На месте российского ракетного удара по многоэтажке в городе Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы. Пока неизвестна судьба 14 человек, которые до сих пор не вышли на связь.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Шестеро жителей, о судьбе которых ранее не было информации, сообщили о своем местонахождении и сейчас находятся в безопасности.

Спасатели не прекращают работу ни днем, ни ночью: специалисты метр за метром обследуют завалы в поисках людей, которые могут нуждаться в помощи.

«Аварийно-спасательные работы продолжаются и будут продолжаться до тех пор, пока спасатели не убедятся, что под обломками не осталось ни одного человека», — отметили в сообщении.

Напомним, в ночь на 19 ноября российские захватчики атаковали Тернополь ракетами и дронами. Враг попал по жилым многоэтажкам.

По состоянию на утро 20 ноября было известно, что российская ракета убила 26 человек, среди них — трое детей. Кроме того, 93 человека ранены, в том числе 18 детей. 46 человек — спасены.

Тогда же сообщалось, что неизвестной является судьба 22 человек, которые не выходили на связь.