Ракетный удар по территории жилого комплекса в Харькове: показали фото последствий

Ночью против 24 апреля армия Российской Федерации нанесла удары по Харькову ракетами С-300. Попадание произошло в землю на территорию ЖК в Шевченковском районе.

Фото последствий российской атаки на город показал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В результате ударов в городе повреждены несколько многоэтажных домов: у них выбиты окна, испорчена наружная отделка. Кроме того, повреждения имеют офисные помещения и нежилые здания. Также повреждены припаркованные у домов автомобили.

"Российский террор не останавливается ни на мгновение. Харьков, районы, города и села области под ежедневным вражеским огнем. Враг не гнушается ни взрослыми, ни детьми. Коварно ударить по гражданским домам ночью — это и есть российская тактика ведения войны", — подчеркнул он. .

Фото последствий удара по Харькову

Ночью против 24 апреля русская армия нанесла удары по Харькову. / Фото: Олег Синєгубов

Ночью против 24 апреля русская армия нанесла удары по Харькову. / Фото: Олег Синєгубов

Ночью против 24 апреля русская армия нанесла удары по Харькову. / Фото: Олег Синєгубов

Ночью против 24 апреля русская армия нанесла удары по Харькову. / Фото: Олег Синєгубов

Последствия ударов по Харькову в ночь на 24 апреля.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне ударили по центру Харькова! Ракеты уложили у многоэтажек!

Как сообщалось, после полуночи в Харькове прозвучала серия взрывов. Местные власти сообщили, что армия РФ обстреляла Харьков по баллистике

Ночью прилеты произошли на территории ЖК. Произошло попадание двух ракет в Шевченковском районе. По меньшей мере, шесть человек получили травмы.

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