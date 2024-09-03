Ракетный удар по учебному центру в Полтаве: ГБР открыло уголовное производство

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за ракетного удара по учебному центру в Полтаве.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщили источники, было возбуждено уголовное дело. Впрочем, по какой статье, пока неизвестно.

По данным других медиа, ГБР открыло дело по халатности военных из-за трагедии в Полтаве.

Напомним, во вторник, 3 сентября, Россия атаковала баллистическими ракетами институт и больницу в Полтаве. Известно по меньшей мере о 41 погибшем человеке.

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