Ракетный удар по Украине: Коваленко объяснил, в чем причина низкого показателя перехвата

Есть четкая зависимость от типов ПВО в том или ином регионе.

Российские оккупационные войска 15 февраля совершили очередные ракетные обстрелы Украины с применением комбинированной номенклатуры средств поражения, однако ограниченным количеством. Несмотря на это, только 50% ракет были перехвачены и уничтожены.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, с чем связан такой низкий показатель перехвата.

В чем проблема

Как напомнил обозреватель, всего по Украине было запущено 26 ракет:

12 крылатых ракет Х-101/555/55, из которых было сбито восемь;

6 баллистических ракет 9М723 ОТРК "Искандер-М" или KN-23 – сбита одна ракета

2 крылатые ракеты "Калибр" – обе сбиты;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 – сбиты две;

2 зенитные управляемые ракеты 5В55 ЗРК С-300.

"У многих первое мнение, увидев такие цифры, – то, что у ПВО не хватило ресурса для отражения этой ракетной атаки. Самое интересное, что в российском информационном пространстве это тоже довольно популярная тема – мол, "украинская ПВО истощена, и ей нечем сбивать наши ракеты!", – заметил Коваленко.

Он подчеркнул, что не владеет информацией о том, сколько у наших ПС ВСУ зенитных управляемых ракет того или иного типа к тем или иным средствам ПВО. Вопрос о вероятном истощении ПВО он комментировать отказывается, однако обращает внимание на номенклатуру ракет, которыми обстреливали Украину.

"Во время этого обстрела оккупанты использовали прежде всего дозвуковые крылатые ракеты авиационного базирования Х-101/555/55. Их наша ПВО с достаточно высокой эффективностью перехватывает, а процент уничтожения всегда выше 50%. И на этот раз из 12 ракет было сбито восемь — или около 70%.

Аналогичная ситуация и с "Калибрами", также принадлежащими к классу дозвуковых крылатых, только морского базирования. В этом случае из двух запущенных ракет были сбиты обе, то есть – 100%.

"С ракетами Х-59 несколько иная ситуация, поскольку они применяются преимущественно по территориям вблизи зоны боевых действий, где эшелонированность ПВО не столь плотна из-за рисков поражения вражескими средствами. Однако из четырех ракет Х-59 были перехвачены две, то есть – 50%", – говорит эксперт.

Проблему по-прежнему для нас составляют баллистические ракеты типа 9М723 ОТК "Искандер-М" или KN-23. Да, из шести ракет была перехвачена только одна, и я более чем уверен, что многие знают почему.

"Ибо баллистические ракеты могут перехватывать только комплексы ЗРК Patriot и SAMP/T, а они стоят не в каждой области и не в каждом областном центре. Их количество ограничено, и российские оккупанты неоднократно наносили удары именно по таким уязвимым регионам такой компонентой", — в очередной раз. подчеркнул Коваленко.

Так же и с 5В55 ЗРК С-300, которыми преимущественно обстреливают прифронтовые зоны и приграничья. Главным объектом для такого террора для россиян стал Харьков: время подлета к нему таких ракет – считанные секунды.

"То есть проблематика 9М723 ОТРК "Искандер-М", KN-23 и 5В55 ЗРК С-300 именно в том, что их не везде физически могут перехватить. То есть дело не в том, что нет ракет для ПВО, а в том, что нет ПВО, которая могла бы перехватывать российскую баллистику", – утверждает обозреватель.

Он убежден, что вопрос пополнения боекомплекта более чем уверен для систем противовоздушной обороны стоит остро. Однако в нынешней тенденции уменьшение показателей вражеских ракет Коваленко прослеживает четкую зависимость от типов ПВО в том или ином регионе, а точнее – их отсутствия.

"К сожалению, российские оккупанты очень хорошо знают наши уязвимые места и пытаются системно бить именно по ним, лишь в отдельных случаях стараясь прорвать оборону именно там, где она эшелонирована и высокоэффективна", – отмечает специалист.

Однако он отмечает, что подобные удары напрямую зависят от российского производства. РФ не может наносить ракетные удары даже такому ограниченному боекомплекту ежедневно, без остановки, потому что зависит от цикла "производство – накопление – применение" – по кругу. И каждая из этих фаз растягивается в зависимости от планируемых боевых задач, от боекомплекта, который необходим для его выполнения.

Напомним, 15 февраля РФ нанесла массированную атаку по Украине. Все, что известно о последствиях и раненых читайте в материале.

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