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Ракетный удар по Умани: спасатели извлекают из-под завалов тела, количество жертв достигло десяти

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Ракетный удар по Умани: спасатели извлекают из-под завалов тела, количество жертв достигло десяти

Спасатели на месте попадания по многоэтажке в городе Умань. / Фото: МВД

Спасательные работы на месте попадания продолжаются.

В результате ракетного удара по многоэтажкам в Умани Черкасской области, который оккупанты нанесли ночью 28 апреля, количество погибших возросло. По состоянию на 10:05 погибли уже десять человек.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

"К сожалению, количество погибших в Умани возросло. Только спасатели извлекли из-под завалов еще три тела погибших уманчан. Всего 10 жертв российской агрессии по состоянию на 10:05", — говорится в его сообщении.

Напомним, ночью 28 апреля во время воздушной тревоги российская армия ударила по городу Умань ракетами. Известно, что две ракеты повредили три многоэтажки.

Сначала в ОВА сообщали о трех жертвах. Впоследствии количество погибших достигло шести. Спасательные работы на месте попадания продолжаются.

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Дата публикации
Просмотры
4131
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