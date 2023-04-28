Ракетный удар по Умани: спасатели извлекают из-под завалов тела, количество жертв достигло десяти

В результате ракетного удара по многоэтажкам в Умани Черкасской области, который оккупанты нанесли ночью 28 апреля, количество погибших возросло. По состоянию на 10:05 погибли уже десять человек.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

"К сожалению, количество погибших в Умани возросло. Только спасатели извлекли из-под завалов еще три тела погибших уманчан. Всего 10 жертв российской агрессии по состоянию на 10:05", — говорится в его сообщении.

Напомним, ночью 28 апреля во время воздушной тревоги российская армия ударила по городу Умань ракетами. Известно, что две ракеты повредили три многоэтажки.

Сначала в ОВА сообщали о трех жертвах. Впоследствии количество погибших достигло шести. Спасательные работы на месте попадания продолжаются.

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