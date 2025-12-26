РФ ударила по Умани / © Getty Images

Реклама

Россия в пятницу, 26 декабря, нанесла ракетный удар по городу Умань в Черкасской области.

О последствиях сообщили в Национальной полиции.

«Сегодня днем россияне попали ракетой по жилому микрорайону города. Есть разрушения. Пока известно о шести пострадавших. Среди них двое детей», — говорится в сообщении.

Реклама

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, криминалисты, взрывотехники, полицейские офицеры, спасатели ГСЧС и все экстренные службы.

Напомним, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец подтвердил ракетный удар по Умани.

Есть разрушение жилищной инфраструктуры, на месте работают экстренные службы.

По данным Воздушных Сих, 26 декабря Россия нанесла удар по Украине с использованием баллистической ракеты и 99 дронов, ПВО обезвредила 73 БпЛА.

Реклама

В результате ночной массированной атаки дронами по Одесской области повреждены два судна, энергетическая и портовая инфраструктура, в частности в Одессе и Измаиле, возникли пожары.

В Николаевском районе в результате удара РФ дронами «Молния» были обесточены.