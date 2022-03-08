Ракетный удар по винницкому аэропорту: из-под завалов вытащили последнего, десятого погибшего

В результате российских авиаударов на территории винницкого аэропорта погибли 6 гражданских и 4 военных.

Сегодня, 8 марта, спасатели завершили поиск людей под завалами админсооружения на территории аэропорта "Винница".

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Спасатели деблокировали 16 человек, из них 10 погибших (6 гражданских, 4 военных). Среди жертв ракетного обстрела врага есть работники объектовой невоенизированной пожарной команды. Вечная память всем, кто погиб от рук рашистских оккупантов", — отметили чрезвычайники.

Напомним, по Виннице 6 марта оккупанты выпустили 8 ракет, упавших на гражданский аэропорт и на воинскую часть.