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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1086
Время на прочтение
1 мин

Ракетный удар по Волгограду, Иран и США возобновили обстрелы: главные новости ночи 27 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Ракета «Фламинго»

Ракета «Фламинго» / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 июня 2026 года:

  • В Волгограде сообщили о ракетной атаке на оборонный завод (видео) Читать дальше –>

  • Иран заявил об ударах по американским базам на Ближнем Востоке Читать далее –>

  • Сикорский назвал лишение Зеленского польского ордена «неадекватным» Читать далее –>

  • США снова начали наносить удары по территории Ирана Читать далее –>

  • Россия атаковала Запорожье и Сумщину: есть погибший и разрушение Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
1086
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